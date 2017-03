TVL Nieuws, 31 maart 2017

Wie in Neerpelt of Hamont-Achel een beroep wil doen op ambulancediensten zal vanaf 1 april worden geholpen door de brandweerdiensten van hulpverleningszone Noord-Limburg. Vandaag verzorgt het Rode Kruis de ambulanceritten nog in beide gemeentes. Hulpverleningszone Noord-Limburg krijgt een erkenning voor het uitbaten van een ambulancedienst op brandweerpost Neerpelt. Dat maakte FOD Volksgezondheid bekend. De hulpverleningszone zal instaan voor dringende geneeskundige hulpverlening in Hamont-Achel en Neerpelt. De zone neemt hiermee de taak over van het Rode Kruis. “Toen het Rode Kruis begin dit jaar besliste om de overeenkomst stop te zetten op 1 april 2017, heeft de hulpverleningszone Noord-Limburg zich bereid verklaard deze leemte op te vullen en een dossier in te dienen om een ambulancedienst op de grens tussen Hamont-Achel en Neerpelt op te starten,” zegt voorzitter van de hulpverleningszone Peter Vanvelthoven. “Wij staan als zone nu al met 5 ziekenwagens vanuit 3 posten in Bree, Leopoldsburg en Lommel invoor de dringende geneeskundige hulpverlening in de regio Noord-Limburg. In 2016 voerden bijna100 ambulanciers van de zone 4.024 ritten uit. “De uitbreiding met Neerpelt en Hamont-Achel is inzeker opzicht dus logisch,” aldus brandweercommandant Jan Jorissen. “We hebben de kennis en ervaring in huis en hebben al een brede basis aan vrijwilligers- en beroepskrachten die kunnen meedraaien in de pool. Bovendien biedt het voorzien in ambulancediensten bij een hulpverleningszone een aantal onweerlegbarevoordelen voor de gemeenschap. Niet alleen omwille van de herkenbaarheid. Maar zeker ook omdathet de kennisoverdracht en de samenwerking tussen de brandweer- en ambulancediensten bevordert,wat in tijden van nood en crisis bijdraagt tot een betere hulpverlening.” De nieuwe ambulancedienst zal als standplaats de brandweerpost Neerpelt hebben. Die bevindt zichcentraal in de regio ten opzichte van de omliggende ambulancediensten. De opstart van de nieuwe ambulancedienst zal in verschillende fases verlopen. Op latere termijn zullen nieuwe aanwervingengebeuren, zowel voor bijkomende vrijwilligers als voor beroepskrachten”