TVL Nieuws, 31 maart 2025

- Nog voor het einde van de maand komen er nieuwe vakbondsacties tegen het pensioenbeleid. ACV en ABVV voerden vandaag actie op tachtig plaatsen in Limburg.





- Federaal minister van Gelijke Kansen Rob Beenders trekt aan de noodrem. De regering roept de Amerikaanse ambassade op het matje omdat Donald Trump van Belgische bedrijven eist dat ze een anti-diversiteitsbeleid ondertekenen.





- Het was uitzonderlijk droog in de maand maart en dat heeft ook gevolgen voor je tuin. We gaan na wat je best doet om je planten in leven te houden.





- Peer trapt het toeristisch seizoen af met een campagne rond Pieter Bruegel de Oude. Jaarlijks overnachten 700.000 toeristen in Peer.





- En Racing Genk neemt een verschroeiende start in de play-offs met een 4 - 0 overwinning tegen Gent. Head of Football Dimitri De Condé is te gast in TVL Sportcafé.