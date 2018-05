TVL Nieuws, 31 mei 2018

Op de bedrijfssite in Reppel aan de Grote Baan heeft afgelopen nacht een hevige brand gewoed. Drie grote gebouwen zijn volledig in vlammen opgegaan. Toen de brandweer rond één uur ’s nachts op het bedrijventerrein in Bocholt arriveerde, stonden er drie gebouwen in lichterlaaie. Een werkplaats, een schrijnwerkerij en een andere opslagplaats rond het gebouw van ’t Inboedelke zijn volledig uitgebrand. Ook drie heftrucks gingen in vlammen op. De brandweerkorpsen van Bocholt en enkele omliggende gemeenten zijn urenlang in de weer geweest om het vuur onder controle te krijgen. In één van de loodsen zijn ook een aantal oude golfplaten verbrand, maar er zou geen asbest zijn vrijgekomen volgens burgemeester Stijn Van Baelen. Een milieuambtenaar heeft de eigenaar wel aangeraden om de asbestplaten zo snel mogelijk op te ruimen.