TVL Nieuws, 4 april 2019

- Wegen en verkeer kapt 300 bomen voor de Spartacustram in Hasselt. De werken aan de spoorbedding zijn in volle gang, terwijl de kans almaar kleiner wordt dat de tram naar Maastricht er ooit komt. - In enkele weken tijd zijn in Limburg 21 Mercedes Sprinter bestelwagens gestolen. De dieven zijn herhaaldelijk gefilmd maar nog niet gearresteerd - Na klachten over een gebrekkige regeling, krijgen professionele schapenhouders nu ook 80 procent subsidies voor wolvenmaatregelen - In Bokrijk opent morgen een langverwachte prestigieuze tentoonstelling met werk van Pieter Bruegel. Bokrijk wil daarmee 100.000 extra bezoekers lokken - En in Haspengouw staan de eerste fruitbomen in bloei. We hebben prachtige beelden van de bloesems.