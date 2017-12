TVL Nieuws, 4 december 2017

Beringen groeit. Dat is de nieuwe expo waarin de stad de toekomstplannen voor het centrum uit de doeken doet. In totaal zijn er 11 strategische sites in Beringen die een nieuwe invulling zullen krijgen. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuw stadhuis gebouwd. Maar ook wil het stadsbestuur dat er meer beleving komt in de stad. Hoog tijd, klinkt het bij de inwoners van Beringen.