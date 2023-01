TVL Nieuws, 4 januari 2023

Cd&v Hasselt stelt zich ernstige vragen bij het mobiliteitsbeleid in hun stad. De oppositiepartij vindt dat het beleid er één is van ‘trial and error’ of gissen en missen. Met andere woorden: eerst doen en pas later nadenken over de gevolgen van de ingrepen. Om dan ook vaak te zien dat de verkeerssituaties niet alleen onpraktischer, maar ook onveiliger zijn geworden. En dat moet dringend stoppen, zo klinkt het binnen de partij. Prietpraat vindt dan weer Marc Schepers, de Hasseltse schepen van Mobiliteit. Hij wil pas beoordeeld worden als alle aanpassingen zijn doorgevoerd, en doet de kritiek af als stemmingmakerij vanuit de oppositie.