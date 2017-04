Limburg krijgt in oktober een zogenaamd Family Justice Center, een plek waar mensen terecht kunnen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld of kindermishandeling. Het hulpcentrum komt in een woning van OCMW Hasselt en zowel politie, justitie als hulpverleners zullen er samenwerken om de slachtoffers te helpen. Samen met Antwerpen is Limburg zo koploper in Vlaanderen, want het is de bedoeling dat elke provincie een eigen Family Justice Center start.