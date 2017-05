TVL Nieuws, 4 mei 2017

Het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is ingekleurd als jachtgebied. Uit een steekproef van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat in onze provincie 8 op de 10 percelen zijn ingekleurd als jachtgebied, zonder dat de eigenaar het weet. Dus misschien ook wel uw privétuin. Daarom startte de vogelbescherming een campagne waarbij onrechtmatig jachtgebied op vraag van de eigenaar geschrapt kan worden. Hubertusvereniging Vlaanderen heeft het over een storm in een glas water. Zij zeggen dat ze nog nooit klachten hebben gekregen over ronddwalende jagers in privétuinen.