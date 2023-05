TVL Nieuws, 4 mei 2023

In Gruitrode bij Oudsbergen zijn drie schapen doodgebeten. In de buurt wonen een aantal paardenfokkers. Zij zijn bang dat hun veulens niet veilig zijn. Burgemeester Marco Goossens roept alle dierenhouders op om hun weides wolfproof te maken, want hij vreest nieuwe aanvallen. Maar belangrijk is vooral dat de omheining onderhouden wordt. En daar wringt het schoentje, volgens de paardenfokkers. Volgens hen is het onmogelijk om dagelijks de omheining na te kijken. De volledige reportage vanaf 18u30 op TVL Nieuws.