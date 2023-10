TVL Nieuws, 4 oktober 2023

Het aantal mensen dat het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen steunt via een nalatenschap stijgt. Vorige week nog kreeg de organisatie te horen dat ze een appartement erft in Heusden-Zolder. Met deze steun kan het Natuurhulpcentrum onder andere de nieuwbouw financieren. Ook de interesse om een goed doel te laten opnemen in een testament is groot. Het centrum organiseert binnenkort een infomoment over nalatenschappen, wegens succes komt er een tweede moment bij. En dat is toch een mooi signaal op deze Werelddierendag.