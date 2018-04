TVL Nieuws, 5 april 2018

*De spoorwegen halen jaarlijks 100 jobs weg uit onze provincie. ACOD Spoor zegt dat Limburg een spoorwegwoestijn is en vraagt frontvorming hiertegen van de Limburgse politici. *Open VLD gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan 'Gewoon doen'. In Limburg wil de partij in oktober vooral 'beter doen'. *In Sint-Truiden is de grootste ellende na de werken in het centrum achter de rug. Het stadsbestuur doet er alles aan om het imago van de stad op te poetsen. *Je jeugd doorbrengen in Bokrijk. Voor sommigen een droom, voor anderen een realiteit. In onze reeks over het 60 jarig bestaan van het domein hebben we het over de kinderen van Bokrijk. *En wie waagt zich aan een Ronaldoke? De voetballertjes op het paaskamp van Torpedo Hasselt deden hun best om zijn magistrale wereldgoal te evenaren.