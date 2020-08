TVL Nieuws, 5 augustus 2020

- Limburg wint de strijd tegen de tweede coronagolf. De besmettingsgraad ligt op dit ogenblik nergens lager dan in onze provincie. En dat is goed nieuws want we zijn vertrokken voor een lange en verschroeiende hittegolf. Het kwik stijgt negen dagen lang ver, soms heel ver, boven de dertig graden.





- De stad Hasselt vraagt een aanpassing van de coronamaatregelen zodat de kermis in september kan doorgaan. Met 170 attracties is de Hasseltse kermis de grootste in het land. Intussen gaat dit weekend de kleinere kermis in de Banneuxwijk gewoon door.





- De coronacrisis vertraagt nieuwe procedures die de hulpdiensten willen invoeren na de dood van twee brandweermannen in Beringen.





- En de explosie in Beiroet roept herinneringen op aan de ramp in Tessenderlo. Bij een ontploffing met ammoniumnitraat kwamen in 1942 189 mensen om het leven. We bekijken de beelden van toen met documentairemaker Eddy Vandepoel.