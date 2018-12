TVL Nieuws, 5 december 2018

- De hoge dieselprijs doet veel Limburgers stookolie tanken in hun dieselauto. Dit jaar zijn er in onze provincie in elf maanden al dubbel zoveel chauffeurs als vorig jaar betrapt met rode mazout . De overheid wil de controles nog verdubbelen. - Eerste gedeputeerde Inge Moors is vastberaden: de afgeslankte deputatie wil van Limburg de topregio van Vlaanderen maken. - De twee Limburgse horecazaken Cosmocafé in Sint-Truiden en Barnaba in Beringen vallen in de prijzen op de prestigieuze Venuez Awards. - Maggi Vanacker uit Meeuwen-Gruitrode is vrijwilligster op het grootste ziekenhuisschip ter wereld. - En in het voetbal willen Genk en STVV morgen doorstoten in de beker.