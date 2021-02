TVL Nieuws, 5 februari 2021

Als samenleving voelen we steeds meer de gevolgen van de klimaatopwarming. Lange periodes van hitte doen ons zoeken naar koelere plekken en naar het creëren van die plekken. Daarom plant de stad Hasselt dit voorjaar in de woonwijken 500 droogteresistente klimaatbomen aan. Deze bomen hebben een gunstig effect op het klimaat en onze gezondheid. Naast stad Hasselt, dat 150.000 euro investeert, draagt ook Limburg Sterk Merk voor 89.000 euro bij aan het project. Midden 2019 lanceerde de stichting Limburg Sterk Merk het LSM-klimaatbomenfonds met 1.000.000 euro aan middelen voor gemeenten om nieuwe klimaatbomen aan te kopen en te planten. Op basis van een verdeelsleutel per gemeente (a.h.v aantal nieuwe inwoners) en een gelijkwaardige investering van de gemeente kon de subsidie worden opgevraagd. Meerdere steden en gemeenten gingen de uitdaging aan en dienden voor 31 december 2020 bij LSM een volledig dossier in voor een totaal van 3.209 bomen. Waarvan 500 exemplaren in Hasselt. 3.209 klimaatbomen in heel Limburg"In totaal mochten de Limburgse gemeenten 430.000 euro aan subsidiebeloftes van LSM ontvangen om de aankoop en aanplant van klimaatbomen te financieren, 3.209 in totaal verspreid over heel Limburg. Deze bomen komen ten goede van de gezondheid van alle Limburgers en het imago van Limburg als kwaliteitsvolle en gezonde regio om te wonen, werken en leven wordt versterkt", aldus Jos Lantmeeters, voorzitter van het LSM-directiecomité. Door de extra klimaatbomen aan te planten wordt in een groot aantal Limburgse gemeenten gezorgd voor een betere opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte en minder verdroging van de bodem. "Dit Hasselts stadsbestuur heeft altijd geijverd voor extra groen in de openbare ruimte, op zo veel mogelijk plaatsen. Vergroening die ten goede komt aan het uitzicht van de stad en nog belangrijker, vergroening die ten goede komt aan de Hasselaar. Deze bomen, die we planten net op die plaatsen waar mensen vooral wonen en leven, zijn hier een uitstekend voorbeeld van en terzelfdertijd zijn ze een grote stap vooruit wat de beloofde vergroening betreft", zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput."We creëren extra schaduwrijke plekken op speelpleinen, kerkhoven, pleinen en parken die de hitte draaglijker maken in open vlaktes. De bomen zorgen voor een natuurlijke airconditioning", vertelt schepen Laurence Libert, bevoegd voor Groenonderhoud. 500 klimaatbomen "De 500 geselecteerde klimaatbomen voldoen aan onze vooropgestelde criteria, ofwel hun ecosysteemdiensten, zoals het bufferen van regenwater, het aantrekken van vogels en insecten, ofwel de esthetische waarde, ofwel de bijvriendelijkheid of vlindervriendelijkheid, … Ook de individuele kenmerken van de soorten werden afgewogen: type vrucht, bloesems, effect op allergieën, ongediertegevoeligheid … In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met een aantal basisprincipes zoals bloesemrijke exemplaren op de pleinen, geen bomen uit de gekende allergielijst in druk bewoonde wijken enzovoort", vervolgt schepen Joost Venken, bevoegd voor Klimaat. Over heel Hasselt "Deze toch wel uitvoerige selectie resulteerde in een bont gezelschap van in totaal zo’n 50 verschillende soorten," geeft schepen Libert aan. "Een groot gedeelte ervan, zoals verschillende soorten eik (Turkse eik, dakpaneik, …), zullen we voor de eerste maal aanplanten. Dit project en de extra middelen van LSM bieden ons dus de mogelijkheid om meer ervaring op te bouwen rond het aanplanten en onderhouden van droogteresistente bomen en daarmee te experimenteren." De jonge boompjes hebben bij aanplant een stamomtrek van 16 tot 18 centimeter. Maar allemaal hebben ze het potentieel om een hoge leeftijd te bereiken en zo uit te groeien tot veteraanbomen. "Wat betreft de locaties kiezen we specifiek voor plekken waar veel mensen leven, wonen of werken. Speciale aandacht ging uit naar onze dichtbevolkte woonwijken en schoolomgevingen binnen de Singel. Maar ook in de deelgemeenten komen klimaatbomen in de kernen of in de buurt van de speelpleinen, scholen, parken of kerkhoven. Op deze specifieke openbare locaties zijn geen grootschalige wijzigingen gepland en liggen geen nutsleidingen in de ondergrond. Hierdoor is de toekomst van de bomen er verzekerd. Zelfs met factoren als het type ondergrond, het vochtgehalte van de bodem, de aanwezige voedselrijkdom … werd rekening gehouden," zegt schepen Libert.