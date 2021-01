TVL Nieuws, 5 januari 2021

Aan de Oude Markt in Overpelt zijn de uitbreidingswerken van het gemeentehuis gestart. In de Dorpsstraat wordt een nieuwbouw neergezet, die zal aansluiten op het bestaande gemeentehuis. Het opzet is om alle administratieve diensten van de gemeente Pelt te centraliseren in Overpelt, om zo de dienstverlening aan de Peltenaren te optimaliseren. In het voorjaar van 2022 zouden de werken klaar moeten zijn. Bij de fusie van Pelt in 2019 waren de publieksdiensten nog verdeeld over vier gebouwen: twee gemeentehuizen en twee OCMW-gebouwen. Momenteel zijn er nog twee gebouwen in gebruik: het gemeentehuis aan het Kerkplein in Neerpelt en het gemeentehuis aan de Oude Markt in Overpelt. De gemeente Pelt heeft nu beslist om alle administratieve diensten samen te brengen aan de Oude Markt. Het oude gemeentehuis van Overpelt werd net voor de fusie nog grondig gerenoveerd. De uitbreidingswerken kunnen daar nu eenvoudig op voortbouwen. Nieuw administratief centrum In het nieuwe administratieve centrum aan de oude Markt komen acht nieuwe vergaderlokalen en extra bureelplaatsen voor de diensten die verhuizen van het Kerkplein in Neerpelt. Het OCMW en de sociale dienst krijgen er extra ontvangstruimtes bij. Ook externe diensten, zoals Kempisch Tehuis en Welzijnsregio, krijgen aan de Oude Markt plaats voor hun spreekuren. De wijkdienst van de lokale politie zal er eveneens gehuisvest worden. De nieuwbouw in Overpelt zal Bijna Energie-Neutraal zijn. Daarvoor wordt gekeken naar performante gevel- en dakisolatie en driedubbele beglazing, en energiebesparende technieken zoals een warmtepomp, luchtgroepen met warmterecuperatie en free cooling, zonnepanelen, LED verlichting met aanwezigheids- en daglichtsturing en vooral heel veel daglicht. Renovatiewerken Kerkplein Wanneer de diensten aan het Kerkplein verhuisd zijn, zal ook dit gebouw gerenoveerd worden. Het oude gemeentehuis van Neerpelt zal gebruikt worden voor de gemeenteraad, het ceremonieel gebeuren en een moderne centrale bibliotheek. De verhuis van de bibliotheek zorgt ervoor dat op lange termijn de vrijetijdswinkel in CC Palethe volwaardig uitgebouwd kan worden. Andere vrijgekomen gebouwen kunnen dan weer nieuwe functies krijgen of verkocht worden.