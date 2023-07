TVL Nieuws, 5 juli 2023

- TV Limburg zendt zondag in samenwerking met het Kroningscomité de processie van de Kroningsfeesten in Tongeren uit. We gaan vandaag al eens kijken op een tentoonstelling die de baarden van de mannelijke deelnemers aan de Kroningsfeesten in beeld brengt.





- De ritzeges van Jasper Philipsen in de Ronde van Frankrijk smaken naar meer. Dat zegt zijn vriendin Melanie Peetermans in een gesprek met onze redactie.





- In As waait een boom op twee auto's. In één van de wagens komt een inzittende er met de schrik vanaf.





- Ook in Sint-Truiden is parkeren nu bijna overal betalend. Overtreders krijgen een boete. In een nieuwe aflevering van Parkeren in Limburg rekent de Trudostad af met het verleden van gratis driedubbel parkeren op de Grote Markt.





- En op de eerste dag van het nieuwe mosselseizoen gaan we mosselen eten in Lommel.