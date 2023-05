TVL Nieuws, 5 mei 2023

Yannick Bouts wil samen met topchef Peter Goossens voor de absolute culinaire wereldtop gaan in Knokke. De general manager verlaat het Kasteel van Ordingen voor hotel La Réserve in Knokke. In augustus 2021 is aangekondigd dat La Réserve in handen komt van Bart Versluys en Marc Coucke. De ambitie is om er één van de meest bekende toonaangevende luxehotels in België te maken. La Réserve ondergaat op dit ogenblik een totale renovatie, topchef Peter Goossens zal de leiding nemen over het restaurant. Yannick Bouts start op 1 juli als general manager en wil, samen met COO Mathieu Maertens, La Réserve uitbouwen tot het meest toonaangevende hotel in het land. “Soms komt er een opportuniteit langs die je moet grijpen”, aldus de Hasselaar. “De ambities liggen geweldig hoog en bij La Réserve mag ik doen waar ik het best in ben: het nastreven van het hoogste kwaliteitsniveau van logies, gastronomie en wellness naar de wensen van de meest veeleisende gast. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.” Later volgt meer in het TVL Nieuws