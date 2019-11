TVL Nieuws, 5 november 2019

- Bert Meewis van restaurant De Slagmolen in Opglabbeek is Chef-kok van het Jaar. De culinaire gids Gault-Millau prijst De Slagmolen met 18 op 20.- Mannelijke leerkrachten zijn een uitstervend ras. Drie op vier leraars zijn vrouwen. En een kleuterjuf is ook bijna altijd een juf; niet meer dan drie procent is een man. Veel leerlingen zien pas voor het eerst een man als leerkracht in het middelbaar onderwijs en dat is niet altijd goed voor hun wereldbeeld. - De stad Hasselt schakelt een communicatiebureau in om shoppers en toeristen door de verkeersellende te loodsen. Door een opeenstapeling aan wegenwerken staat het verkeer in Hasselt stil.- De eikenprocessierups zal volgens experts ook volgend jaar voor enorme hinder zorgen in Limburg. Verschillende burgemeesters vragen een gecoördineerde aanpak maar op dit ogenblik is die niet in zicht. - En na de twee-nul nederlaag tegen Eupen en aan de vooravond van de Champions League wedstrijd tegen Liverpool staat niet alleen trainer Felice Mazzu, maar de volledige technische staf onder druk volgens sportief directeur Dimitri De Condé.