TVL Nieuws, 6 april 2023

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de wolvenroedel. Het INBO - dat is het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - heeft een filmpje vrijgegeven. Daarop is een drachtige Noëlla te zien. Het was al bekend dat een nieuwe nest welpen op komst is. Specialisten schatten dat de geboorte voor de periode tussen 20 en 30 april is.