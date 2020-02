TVL Nieuws, 6 februari 2020

Gemeenten nemen hun voorzorgen nu de Maas op het hoogste peil in jaren staat. Sommige wegen en paden zijn afgesloten, dijkwachters zijn extra alert. In Diepenbeek start Infrabel met de werken aan de spoorwegoverwegen. Tegen de zomer van 2022 gaan alle overwegen er dicht of worden ze vervangen door een brug of een tunnel. Pleegzorg Limburg trekt aan de alarmbel. Door een schrijnend tekort aan crisispleeggezinnen werd er alleen al in januari geen opvang gevonden voor 3 kinderen.Mobile School van Bilzenaar Arnoud Raskin krijgt een half miljoen euro van internetgigant Google om het digitale platform StreetSmart verder te ontwikkelen.En was Jan Van Eyck nu afkomstig van Maaseik of niet? Volgens de Maaseikenaren wel. Ze pakken in het Van Eyck-jaar ook uit met tal van activiteiten rond de schilder.