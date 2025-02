TVL Nieuws, 6 februari 2025

In Genk hebben de gemeenschapswachten een training gekregen om straatsignalen beter te kunnen begrijpen. Dan gaat het over stickers of graffiti die je overal in de stad kan terugvinden. Extremistische boodschappen of oproepen tot geweld worden dan meteen verwijderd. Maar het kan ook gaan over kunst of activisme. Het stadsbestuur wil vooral in kaart brengen wat er leeft in de wijken, zodat ze vroeg in dialoog kunnen treden met de inwoners.