TVL Nieuws, 6 januari 2023

In Riemst is de jaarlijkse vleermuizentelling opnieuw van start gegaan. De vleermuizen vinden in de mergelgrotten de ideale biotoop om te overwinteren. Het ideale moment ook voor een aantal vrijwilligers om hun telling te houden. Bij de laatste telling klokten ze af op bijna 5.000 vleermuizen die verspreid zaten over 20 grotten. De vleermuizenpopulatie nam de voorbije decennia niet enkel toe, ze werd ook diverser. Wij daalden vanmiddag mee af in een mergelgroeve in Zichen.