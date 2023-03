TVL Nieuws, 6 maart 2023

Vlaams minister-president Jan Jambon is duidelijk: de bal ligt in het kamp van CD&V. Na uren rond de tafel gezeten te hebben, deden N-VA en Open VLD enkele toegevingen richting de christen-democraten, maar de partij hapt niet en houdt het been stijf. CD&V wijst dan weer met de vinger naar Jan Jambon. De Vlaamse regering zit in de diepste crisis ooit. Hoe moet het nu verder? En kunnen N-VA en CD&V ooit nog samenwerken, ook op lokaal niveau? Zolang er geen akkoord is over het stikstofdossier passeert op de Vlaamse ministerraad geen enkel ander dossier meer.