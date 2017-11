TVL Nieuws, 6 november 2017

- Een 54-jarige Zonhovenaar is hersendood nadat hij klappen kreeg bij een vechtpartij in de stationsbuurt in Hasselt. De mogelijke dader is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.





- De politie arresteert een gewapende man op een terras in Hasselt. Omstaanders zagen hoe de man grote sier maakte met een vuurwapen achter zijn broeksriem.





- In As vernielen onbekenden een vijver met koikarpers. Daarbij sterven vijftien dure vissen.





- In Bree moeten de inwoners nog wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. De meningen zijn verdeeld.





- En in Opglabbeek bouwen bevers de grootste dam in Vlaanderen.