TVL Nieuws, 6 november 2018

Jean Lambrecks, de vader van Eefje, denkt nog elke dag aan de gruwelijke gebeurtenis met zijn dochter in de zaak Dutroux. Het is nu 22 jaar geleden dat de lichamen van An en Eefje werden teruggevonden én dat er zo'n 30 000 mensen tijdens een Witte Mars in Brussel op straat kwamen om hun steun te betuigen aan de ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux. Aanstaande vrijdag wordt er opnieuw een Witte Mars georganiseerd, maar dan in Aalst, voor de slachtoffers van verschillende onopgeloste zaken, zoals bijvoorbeeld het dossier van de Bende van Nijvel.