TVL Nieuws, 6 november 2023

De leerkracht die eergisteren een leerling tegen het hoofd sloeg tijdens een busrit van een buitenlandse reis had beter moeten weten, volgens onderwijsvakbond ACOD. In het TVL Nieuws van gisteren zag u op beelden hoe te zien is hoe het 14 jarig meisje van de Sint-Michielschool in Leopoldsburg de slag deels uitlokte, maar dat is geen excuus, klinkt het bij de vakbond. Als leerkracht word je verondersteld over voldoende pedagogische kwaliteiten te beschikken, om dergelijke situaties niet te laten escaleren tot wat er zich eergisteren afspeelde.