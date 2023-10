TVL Nieuws, 6 oktober 2023

En we blijven nog even bij Vlaams minster Zuhal Demir want de Vlaamse regering heeft ingestemd met haar plan om 1,4 miljoen euro uit te trekken voor de verbetering en de vergroening van de Maasdorpen Leut, Meeswijk en Vucht. De historische dorpspleinen worden onthard en er komen veilige fietsverbindingen naar de scholen. Het waardevolle landschap in het Rivierpark Maasvallei wordt versterkt met houtkanten, hagen en bomen. Het landinrichtingsplan is tot stand gekomen na overleg met de buurtbewoners en met het gemeentebestuur van Maasmechelen, dat 400.000 euro mee investeert.