TVL Nieuws, 7 augustus 2017

In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen gaat het toerisme in onze provincie er de eerste vier maanden van dit jaar op achteruit. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Vlaanderen ontving in de eerste 4 maanden van dit jaar 6% meer overnachtingen van toeristen dan in dezelfde periode in 2016. Limburg zakt drie procent in dezelfde bevraging. Dat zijn 33.000 minder overnachtingen.