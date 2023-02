TVL Nieuws, 7 februari 2023

In heel Limburg en voornamelijk in de mijngemeenten is de hulpverlening voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië op gang gekomen. De solidariteit, vooral in de Turkse gemeenschap, is groot. Overal worden inzamelacties georganiseerd. Gezinnen brengen de hele dag zakken, vol met spullen die ze kunnen missen - zoals pampers, kleding en dekens - binnen. De eerste vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Limburg zijn vertrokken. Het officiële dodental van de aardbeving is opgelopen tot boven de 4800. Maar de WHO houdt rekening met meer dan 20.000 doden. Er zijn nog altijd naschokken en de reddingsoperaties worden bemoeilijkt door sneeuwval en het koude weer in het rampgebied. Ondermeer in Beringen worden spullen ingezameld.