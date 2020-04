TVL Nieuws, 8 april 2020

Mark Lens, ondernemer in Houthalen-Helchteren, heeft met zijn IT-bedrijf EuroSys een inzamelactie opgestart van nog bruikbare laptops en tablets. Die wil hij schenken aan kansarme gezinnen die niet aan thuisscholing kunnen deelnemen, omdat ze niet beschikken over een computer. De actie begon een tijdje terug met een oproep via sociale media. De aanvragen voor laptops en tablets waren echter zo groot dat Lens het met zijn IT-bedrijf alleen niet aankon. “Ondertussen zijn er al meer dan 700 aanvragen binnen”, zegt Lens. “Daarom dat we onze aanpak wat moesten herzien. De vzw Promobutler zal ons vanaf nu helpen met de inzamelactie. Eén van de volgende dagen vertrekt er een mail naar niet minder dan 1,2 miljoen gezinnen en bedrijven met de vraag om hun nog bruikbare laptops en tablets weg te schenken." De vzw kan daarvoor ook rekenen op de steun van de werkgeversorganisaties VKW, Voka Limburg en Unizo Limburg. Ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de gemeente Houthalen-Helchteren werken mee. Op donderdag 9 april en vrijdag 10 april kan iedereen zijn oude laptops en tablets die nog werken, tijdens de kantooruren binnenbrengen bij EuroSys in Centrum Zuid 1527a in Houthalen. “Vanaf tien stuks kunnen ze ook gratis worden opgehaald. We krijgen voor het ophalen en het opnieuw in orde brengen van de toestellen de hulp van Techdata, de grootste invoerder van ICT-materiaal in ons land”, zegt Lens. “Het zou goed zijn dat andere organisaties of IT-bedrijven dit initiatief overnemen op andere plekken in ons land. Dan kunnen gezinnen hun oude toestellen ook dichter bij huis afleveren.”