TVL Nieuws, 8 april 2024

De Europese top van landbouwministers wisselde deze middag ideëen uit tussen de bloesems in Velm, bij Sint-Truiden. Vlaams minister van landbouw, Jo Brouns, heeft tijdens de informele gesprekken met zijn collega's al een heel aantal tips gekregen hoe zij de pijnpunten in de landbouwsector in hun land aanpakken. Morgen zitten de ministers samen met een aantal boeren om de sector strategischer, duurzamer en innovatiever te maken. Het is volgens Brouns hoog tijd dat de boeren meer vertrouwen krijgen. "Geen woorden meer, maar daden," zegt de minister.