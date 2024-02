TVL Nieuws, 8 februari 2024

Op het Thorpark in Genk heeft Vlaams minister Jo Brouns de Europese top van Industrie geopend. Twee dagen lang zullen 31 Europese ministers van Economie mee aanschuiven. Het is een informele, maar belangrijke top, want de ministers bereiden het industrieel beleid van de toekomst voor, met als centrale vraag: hoe behouden we in Europa en in Limburg de tewerkstelling in de industrie. En dat in een snel veranderende wereld. Met zijn rijk mijnverleden en de aanwezigheid van Energyville was de keuze voor Waterschei snel gemaakt.