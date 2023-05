TVL Nieuws, 8 mei 2023

Leerkrachten van de Sportschool in Hasselt die geschorst zijn voor racistische, homofobe en sexistische berichten in een WhatsApp groep, hebben bij de politie klacht ingediend tegen schooldirecteur Carlo Gysens. Dat bevestigt de advocaat van de geschorste leerkrachten aan onze redactie. Ze pikken het niet dat de directeur hen schorst omwille van uitlatingen die volgens hen privé zijn. De leerkrachten dienen ook klacht in tegen de klokkenluider en twee andere collega's. De klachten gaan over schending van de privacy, schending van het briefgeheim en laster en eerroof. De leerkrachten die in een besloten Whatsappgroep aanstootgevende berichten verstuurden, verschijnen morgen voor de raad van bestuur van de scholengemeenschap. Dan wordt bekeken of de preventieve schorsing van de in totaal negen leerkrachten al dan niet wordt verlengd.