TVL Nieuws, 8 oktober 2018

Zes dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen is het parket van Limburg een onderzoek gestart naar Diepenbeeks Open VLD lijsttrekker en Professor aan de UHasselt Lode Vereeck wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. De universiteit heeft zelf een dossier overgemaakt aan het parket. Over hoeveel klachten het precies gaat is niet duidelijk. Vereeck zelf, die in ziekteverlof is, reageert in een mededeling dat hij onschuldig is en dat hij snel hoopt op duidelijkheid zodat deze geruchtenmolen kan stoppen.