TVL Nieuws, 9 augustus 2017

Wat doen we aan de vergrijzing, het ouder worden van de Limburgse bevolking? Het is de uitdaging van de toekomst. En de grotere groep van senioren laat van zich horen. In Tessenderlo komen ze zelfs in opstand. De seniorenraad heeft een memorandum opgesteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en eist dat de politieke machthebbers daarmee rekening houden. "Want nu", klinkt het, "wordt er vaak niet naar ons geluisterd".