TVL Nieuws, 9 oktober 2023

De 28-jarige Maaike Machiels uit Hasselt is wakker geworden in een nachtmerrie. Ze woont in West-Jeruzalem en werkt voor een NGO die zich inzet voor de verzoening tussen Palestijnen en Israëliërs. Iets wat nu een utopie lijkt. Maaike is veilig, ze schuilt bij haar schoonfamilie in een Arabische buurt in Oost-Jeruzalem. Maar ze is wel even al haar vertrouwen in de mensheid kwijt. "We zitten in een vicieuze cirkel. Zolang we geweld met geweld beantwoorden, kan dit enkel maar escaleren," zegt ze.