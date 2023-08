TVL Nieuws van 5 augustus 2023

Kanne, een deelgemeente van Riemst, wordt nog het hele weekend in de gaten gehouden door de politie. Die had signalen opgevangen dat er plannen zouden zijn om een illegale rave party te organiseren in de mergelgroeven. Gisterenavond werd het dorp zelfs een tijdland hermetisch afgesloten. Alleen bewoners van Kanne mochten nog binnen of buiten. Met drones en helikopters werd het gebied de hele nacht in de gaten gehouden. Twee personen werden gearresteerd.