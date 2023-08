TVL Nieuws van dinsdag 15 augustus 2023

Voorlopig is er nog weinig duidelijkheid over de noodopvang nu kinderdagverblijf Piepla in Dilsen-Stokkem preventief wordt geschorst, dat laat burgemeester Sofie Vandeweerd weten. Eerder heeft iemand klacht ingediend bij het Agentschap Opgroeien omdat de verzorgers met kinderen zouden gooien en ze zouden schreeuwen. Het kinderdagverblijf ontkent formeel alle beschuldigingen. Donderdag staat er een gesprek gepland met het agentschap en het kinderdagverblijf dat meer duidelijkheid moet brengen. Ondertussen gaat de gemeente het nodige doen om de ouders verder te helpen.