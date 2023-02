TVL Nieuws van zaterdag 4 februari 2023

- In Halen sterft een 29 jarige motorijder uit Beringen in het verkeer. In Tongeren raakt een voetganger zwaargewond na een aanrijding.- De paardenwereld neemt preventieve maatregelen tegen de uitbraak van het rhinovirus.- De nieuwe Limburgse sociale woonmaatschappij heeft nu ook een naam: Wonen in Limburg of kortweg WiL. Ze moet de wachtlijsten aanpakken.- De dierenasielen blijven overvol. In negen dagen tijd heeft het dierenasiel van Sint-Truiden meer dan 32 honden opgevangen. - En Racing Genk-coach Wouter Vrancken is tevreden met hoe zijn team een nieuw evenwicht zonder topschutter Paul Onuachu zocht en vond.