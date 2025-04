TVL Nieuws van zondag 27 april 2025

- Limburgers trekken in Rome naar de laatste rustplaats van Paus Franciscus. Vanaf vandaag is de pauselijke begraafplaats toegankelijk voor het publiek.

- Erfgoeddag in Limburg vandaag. Op tal van plaatsen wordt er stilgestaan bij het rijke verleden van onze provincie, maar bij VAKlab in Bokrijk willen ze oude technieken ook laten verderleven in de toekomst.

- De wereldbeker speed highline ging vandaag door in Hasselt aan de Tuikabelbrug. Op grote hoogte over een touw lopen. Dat leverde angstaanjagende maar ook spectaculaire beelden op.

- En in Score volgen we de strijd om de titel in de Champions Play-Offs, maar ook naar de situatie onderin waar STVV zich probeert te reden.