door Yarne Puts

Vlaams Belang is de grote winnaar van de verkiezingen in Limburg. N-VA houdt beter stand dan verwacht en is de grootste partij in Hasselt en Genk. Open VLD en Groen krijgen zware klappen. Omdat in landelijke gemeenten opvallend rechts gestemd is, triomfeert in onze provincie het Vlaams Belang. Op Vlaams niveau is N-VA de grootste.