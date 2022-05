Vakantiecheckup: 4 op 10 mobilehomes te zwaar geladen

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 6 mei een tweetal weken het wegdek op de E314 richting Nederland, tussen het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen en de Nederlandse grens. De werken zijn in twee fases verdeeld waarbij het verkeer op één rijstrook rijdt met een snelheidsbeperking van 70km/u. Dat kan voor de nodige verkeershinder zorgen. Het wegdek op de E314 wordt voorzien van een geluidsreducerend asfalt. “Deze rijwegvernieuwing zorgt voor een verhoogd comfort en verbeterde verkeersveiligheid voor de weggebruiker”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Ook het omgevingsgeluid wordt meteen aan de bron aangepakt, door gebruik te maken van een type asfalt met prestatie-eisen voor geluidsarme toplagen. Het oude wegdek wordt afgefreesd en vervolgens in twee asfaltlagen vernieuwd. Deze vernieuwing van zeven kilometer snelweg richting Nederland is alles bij mekaar goed voor 90.000m² vernieuwd wegdek. Na de zomer wordt dezelfde zone in de richting van Lummen vernieuwd.” Fase 1: opritten richting Nederland afgesloten De eerste fase van de werken staat ingepland tussen vrijdagavond 6 mei om 20u en woensdagavond 11 mei. De aannemer vernieuwt dan de linkerrijstrook richting Nederland. Het verkeer op de snelweg kan over één rijstrook langs de werken rijden. Dit kan voor file zorgen. De afrit 33 Maasmechelen en de snelwegparking Boorsem blijven open. Beide opritten richting Nederland worden wel afgesloten. Wie naar Nederland wil, neemt de E314 richting Genk en kan keren aan Genk-Oost. Op donderdag 12 en vrijdag 13 mei is er een rustperiode en kan het verkeer op twee rijstroken rijden, hetzij afgescheiden door bakens. Je kan afrit 33 Maasmechelen dan enkel bereiken indien je tijdig op de rechterrijstrook plaatsneemt. De oprit komende van Maasmechelen Village blijft toe gedurende deze twee dagen. De andere oprit is wel open. Fase 2: op- en afritten richting Nederland en parking Boorsem afgesloten Vanaf vrijdagavond 13 mei om 20u tot woensdagavond 18 mei werkt de aannemer aan de rechterrijstrook en pechstrook. Het verkeer voegt zich samen op de vernieuwde linkerrijstrook. Ook hier wordt filevorming verwacht. Tijdens deze fase zijn de op- én afritten richting Nederland afgesloten aan het complex 33 Maasmechelen. Het verkeer volgt de omleiding via Genk-Oost. De snelwegparking Boorsem is ook afgesloten in deze periode. Het verkeer tussen Genk en Maasmechelen kan tijdens de werken omrijden over de N75. Het verkeer van Maasmechelen naar Nederland wordt omgeleid via de autostrade naar Genk-Oost om daar te keren. Vanaf het complex in Houthalen wordt er een filedetectiesysteem opgesteld, dat de lengte van de file aangeeft.