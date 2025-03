- De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump kosten Limburgse bedrijven 700 miljoen euro. Dat leidt zeker tot banenverlies in onze provincie.- Het protest tegen een nieuwe McDonalds in Kiewit bij Hasselt neemt toe. Volgens Groen leidt de inplanting van het fastfoodrestaurant tot nog meer verkeersproblemen.- Het gebruik van de illegale drug ketamine is in Limburg op tien jaar tijd vertienvoudigd. Het Sint Franciscus-ziekenhuis in Heusden-Zolder legt uit wat de verwoestende en pijnlijke gevolgen voor het lichaam zijn van ketaminegebruik.- U heeft het misschien ook gemerkt: plots zijn er ongefilterde en schokkende beelden te zien op Instagram. Gaat dit vaker gebeuren en hoe bescherm je je kinderen ertegen?- En de Limburgse profclubs reageren verdeeld op het nieuwe competitieformat in het voetbal.