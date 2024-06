- Voorzitters en bijzitters die zondag niet of te laat opdagen bij de verkiezingen, krijgen een boete van minstens 250 euro. Dat zegt parket Limburg. Ook mensen die niet gaan stemmen, doen dat mogelijk niet ongestraft.- Het pompensysteem langs het Albertkanaal is uniek in de wereld. Het zorgt ervoor dat er stroom wordt opgewekt en dat het kanaal bij extreme droogte veilig bevaarbaar blijft.- In de eerste maanden van dit jaar zijn er 20 procent minder vergunningen voor nieuwbouw uitgereikt. We zitten op het laagste niveau in tien jaar tijd.- Nina Derwael is klaar voor de Olympische Spelen in Parijs. Voor de camera van TV Limburg zegt ze dat de voorbereidingen zeer vlot verlopen.- En nooit eerder kreeg het Natuurhulpcentrum zo veel jonge vogels binnen. De aanhoudende regen is de boosdoener.