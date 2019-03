Veehouders in risicogebied van de wolf krijgen subsidies voor beschermende maatregelen

Leon Spronken, de CEO van het gelijknamige familiebedrijf Spronken Orthopedie, is donderdag onverwacht thuis overleden. Samen met zijn zus bouwden Spronken de zaak die werd opgericht door zijn ouders uit tot een vaste waarde binnen de paramedische sector. Spronken Orthopedie legde zich aanvankelijk toe op orthopedische hulpmiddelen en revalidatiebenodigdheden, maar groeide later uit tot een internationaal concern van 13 verschillende bedrijven met meer dan 400 medewerkers. De leiding van de bedrijven komt nu in handen van Leon’s zus Marly-Ann Spronken. Spronken was ook geen onbekende in de paardenwereld. Hij was eigenaar en fokker van springpaarden. Leon Spronken werd 55 jaar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bezocht begin deze maand Spronken Orthopedie nog in Genk. Toen gaf Leon Spronken onze journalist nog een rondleiding door zijn bedrijf.