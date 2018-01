Verdachte kerkdiefstallen gevat

Afgelopen vrijdag is een 39-jarige vrouw uit Dongen (in Nederland) door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze wordt ervan verdacht koperen afvoergoten van kerken gestolen te hebben. Tussen 28 december 2017 en 3 januari 2018 zijn op verschillende plaatsen in en rondom de zone CARMA koperen afvoergoten van kerken gestolen. Het gaat in het totaal om dertien diefstallen en twee pogingen. Telkens werd de onderste twee meter van de afvoer losgemaakt en meegenomen.In het onderzoek kwam een verdacht voertuig met Nederlands kenteken in beeld. Het voertuig werd geseind en kon op donderdag 18 januari onderschept worden in Turnhout. De bestuurster werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat in Genk. De 39-jarige vrouw uit Nederland is vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter.