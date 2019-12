Verkeersongeval eist tweede dode in Genk

Op de E313 ter hoogte van Tessenderlo is er file ontstaan door een dode koe op de weg. De laadklep van de vrachtwagen waarin de runderen zaten, ging om nog onbekende reden plots open. Drie koeien ontsnapten uit de rijdende vrachtwagen. Twee van hen overleefden het ongeval niet. Door een defect aan de laadklep van de vrachtwagen kwamen drie koeien plots op de E313 terecht. Eén dier bleef ongedeerd. Het dier werd teruggevonden in een tuin in de buurt. Twee andere koeien hadden minder geluk en overleefden de smak niet. De koeien waren allemaal op weg naar het slachthuis. Het incident zorgde voor een lange file in Laakdal in de richting van Luik. Het onheil deed zich voor om half één, pas anderhalf uur later was de rijweg weer vrijgemaakt. Ook in de andere richting was er een lange kijkfile.