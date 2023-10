Verkeerspolitie houdt strenge controleactie op het gebruik van gsm achter het stuur in Tessenderlo

In Genk zijn de werken begonnen voor de vrije bedding van de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen. Dat kan voor verkeershinder zorgen op de N75. De werken situeren zich op de Europalaan tussen de Oosterring en de E314 en zullen zo'n vier maanden in beslag nemen. Het is de derde werf die Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters laat opstarten in het kader van de Spartacus Lijn 2. Van het oorspronkelijke plan om de tram te laten rijden blijft niet veel meer over. De tram is vervangen door een trambus die in een eigen bedding zal rijden en dat zal tijdswinst opleveren.