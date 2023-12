Verkoop, bezit en vervoer van lachgas worden verboden

- Drie op vier Limburgse burgemeesters staan in juni op een kieslijst bij de verkiezingen voor het federaal, Vlaams en Europees parlement. Enkel bij Open VLD is er weinig animo om de partij te steunen in de kiesstrijd.- Experten van het Gallo-Romeins museum sturen de gerechtelijke politie naar een villa in Herzele voor een stukje marmer dat van onschatbare waarde blijkt te zijn.- De beschuldigden van de martelmoord op Genkenaar Hilal Makhtout kennen mogelijk voor kerstmis hun straf.- We hebben een exclusieve rondleiding achter de schermen van de Herkenrode abdij in Hasselt. Net als Alden Biesen moet Herkenrode uitgroeien tot een toeristische topbestemming in Vlaanderen.- En ook Bosland moet een topbestemming worden. Na de goedkeuring als Nationaal Park investeert Bosland honderdduizenden euro's in natuurbeheer en een betere ontsluiting.