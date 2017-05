VKW pleit voor ''tijdelijke natuur'' na debacle met boskaart

In Houthalen-Helchteren is gisteren de Sink van Meulenberg voorgesteld, een ijzeren kunstwerk van meer dan 10 meter hoog in de vorm van een knoteik, of een sink in de volksmond. De bedoeling van het project is om langdurig werklozen via een lasopleiding meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. De initiatiefnemers achter het project zijn samenlevingsopbouw RIMO Limburg, volwassenenonderwijs Qrios, Timmers CS en de gemeente Houthalen-Helchteren.